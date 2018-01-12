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قبائل خولان اليمنية تجبر حملة عسكرية حوثية على التراجع من شرق صنعاء

الجمعة، 12 يناير 2018 11:08 ص
قبائل خولان اليمنية تجبر حملة عسكرية حوثية على التراجع من شرق صنعاء الجيش اليمنى


أ ش أ
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 أجبرت قبائل خولان اليمنية حملة عسكرية تابعة لميليشيات الحوثى على التراجع من منطقتها بالعروش شرقى العاصمة صنعاء .

وقالت مصادر محلية - وفقا لقناة ( العربية الحدث ) اليوم الجمعة  " إن ميليشيات الحوثى تمارس ضغوطا قوية على قبائل خولان من أجل تسليم أسلحتها المتوسطة والثقيلة ، ما دفع قبائل خولان لحشد مئات من مقاتليها الذين طوقوا حملة الحوثيين وأجبروهم على التراجع " .
وأضافت أن الميليشيات حاولت اقتحام منزل محمد الغادر شيخ قبائل

خولان من أجل انتزاع سلاح القبيلة ، مشيرا إلى قبائل خولان هددت بتصعيد الموقف واستعدادها للدخول فى مواجهات مسلحة مع الميليشيات .


وكان زعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثى أصدر - فى وقت سابق - أوامر بنزع الأسلحة الثقيلة والمتوسط من قبائل الخولان الممتدة من صنعاء إلى محافظة مأرب ، حيث تخشى الميليشيات من قبائل خولان التى لم تنخرط معها فى القتال ضد قوات الشرعية اليمنية .. ويأتى ذلك فى إطار خوف الحوثيين من دعم قبائل خولان لقوات الشرعية اليمنية مع اقتراب معارك صنعاء .


وكانت قوات الشرعية اليمنية قد أعلنت سيطرتها الكاملة على سلسلة جبال ومرتفعات أم العظب الاستراتيجية وعدة مرتفعات محيطة بها بمحافظة صعدة معقل ميليشيات الحوثى وذلك بعد معارك عنيفة ضد الميليشيات فى محور البقع.


وقال قائد محور صعدة العميد عبيد الاثله إن مقاتلين فى لواءى فتح والوحدة فى الجيش الوطنى خاضوا معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثى الانقلابية فى محور البقع وحققوا انتصارات كبيرة وكبدوا الميليشيات خسائر بشرية ومادية فادحة واغتنموا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات والدراجات النارية.


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