video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 12 يناير 2018 04:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قادة الحزب الشيوعى الصينى: لا تعديل للدستور على نطاق واسع

الجمعة، 12 يناير 2018 03:19 م
قادة الحزب الشيوعى الصينى: لا تعديل للدستور على نطاق واسع الحزب الشيوعى الصينى - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

أتفق كبار قادة الحزب الشيوعى الصينى، اليوم الجمعة، على أن الاقتراح الخاص بتعديل دستور الصين يجب أن يشتمل فحسب على "تغييرات جزء منه، وليس مراجعته على نطاق واسع".

وشدد أعضاء المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، على أن التمسك بزعامة الحزب وعكس إرادة الشعب يتعين أن تكون المبادئ التى يتم على أساسها تعديل الدستور، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية الرسمية، اليوم الجمعة.

واستمع أعضاء المكتب السياسى إلى تقرير حول الآراء التى تقدم بها أعضاء من داخل الحزب والآراء الوارده من خارجه حول مسودة اقتراح اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى بخصوص التعديل الدستورى المزمع إجراؤه.

وعقدوا مناقشات حول الوثيقة وقرروا إجراء المزيد من التنقيح على المسودة بناءً على المناقشات، وأن يقوموا برفع المسودة المنقحة إلى الجلسة المكتملة الثانية للمؤتمر الوطنى الـ 19 للجنة المركزية للحزب الشيوعى من أجل مراجعتها.

وطبقاً لقرار تم اتخاذه فى الاجتماع، فإن الجلسة المكتملة الثانية للجنة المركزية للحزب الشيوعى فى مؤتمره الـ19، سوف تنعقد فى الفترة من 18-19 يناير الجارى، وترأّس الاجتماع - المنعقد اليوم - الرئيس الصينى شى جين بينج، بصفته السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس الصينى يطالب المسئولين بالولاء المطلق للحزب الشيوعى

الحزب الشيوعى الصينى يناقش تعديل الدستور ومحاربة الفساد الشهر المقبل

الحزب الشيوعى الروسى يختار مرشحا لمنافسة بوتين على الرئاسة

اخبار عالمية

الحزب الشيوعى الصينى

الرئيس الصينى

اخبار العالم

اخبار الصين



لا تفوتك
فيديو وصور.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

فيديو وصور.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

صور.. "كوبرى أكتوبر.. حدوتة مصرية".. السائقون: الكوبرى سبب ارتفاع نسبة الطلاق بمصر.. ولو رجع الزمن ماكناش اشتغلنا الشغلانة دى.. بائع الجرائد: «الإنترنت قتل مهنتنا» وبعت زمان لمحمود المليجى ودلوقتى محدش بيشترى

صور.. "كوبرى أكتوبر.. حدوتة مصرية".. السائقون: الكوبرى سبب ارتفاع نسبة الطلاق بمصر.. ولو رجع الزمن ماكناش اشتغلنا الشغلانة دى.. بائع الجرائد: «الإنترنت قتل مهنتنا» وبعت زمان لمحمود المليجى ودلوقتى محدش بيشترى

صور.. البر الغربى يستضيف "ماراثون الأقصر الدولى" للعام الـ25.. 500 متسابق من 27 دولة يعدون على الأقدام بين معابد حتشبسوت والرمسيوم وتمثالى ممنون.. ورئيس الماراثون: بدأنا فى عام 1994 للتأكيد على أمن مصر

صور.. البر الغربى يستضيف "ماراثون الأقصر الدولى" للعام الـ25.. 500 متسابق من 27 دولة يعدون على الأقدام بين معابد حتشبسوت والرمسيوم وتمثالى ممنون.. ورئيس الماراثون: بدأنا فى عام 1994 للتأكيد على أمن مصر

القبض على رجل أعمال هارب من 73 حكما بالعبور

القبض على رجل أعمال هارب من 73 حكما بالعبور

نيبوشا بعد العودة لتدريب الفيصلى: أشكر الزمالك ولكن القلعة الزرقاء بيتى

نيبوشا بعد العودة لتدريب الفيصلى: أشكر الزمالك ولكن القلعة الزرقاء بيتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة