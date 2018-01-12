قادة الحزب الشيوعى الصينى: لا تعديل للدستور على نطاق واسع





أ ش أ

أتفق كبار قادة الحزب الشيوعى الصينى، اليوم الجمعة، على أن الاقتراح الخاص بتعديل دستور الصين يجب أن يشتمل فحسب على "تغييرات جزء منه، وليس مراجعته على نطاق واسع".

وشدد أعضاء المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، على أن التمسك بزعامة الحزب وعكس إرادة الشعب يتعين أن تكون المبادئ التى يتم على أساسها تعديل الدستور، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية الرسمية، اليوم الجمعة.

واستمع أعضاء المكتب السياسى إلى تقرير حول الآراء التى تقدم بها أعضاء من داخل الحزب والآراء الوارده من خارجه حول مسودة اقتراح اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى بخصوص التعديل الدستورى المزمع إجراؤه.

وعقدوا مناقشات حول الوثيقة وقرروا إجراء المزيد من التنقيح على المسودة بناءً على المناقشات، وأن يقوموا برفع المسودة المنقحة إلى الجلسة المكتملة الثانية للمؤتمر الوطنى الـ 19 للجنة المركزية للحزب الشيوعى من أجل مراجعتها.

وطبقاً لقرار تم اتخاذه فى الاجتماع، فإن الجلسة المكتملة الثانية للجنة المركزية للحزب الشيوعى فى مؤتمره الـ19، سوف تنعقد فى الفترة من 18-19 يناير الجارى، وترأّس الاجتماع - المنعقد اليوم - الرئيس الصينى شى جين بينج، بصفته السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى.