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قائد الجيش الباكستانى: شعرنا بالغدر أمام الانتقادات الأمريكية

الجمعة، 12 يناير 2018 03:22 م
قائد الجيش الباكستانى: شعرنا بالغدر أمام الانتقادات الأمريكية قوات الجيش الباكستانى


رويترز
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قال الجيش الباكستانى اليوم الجمعة إن قائد القوات المسلحة أبلغ قائدا عسكريا أمريكيا كبيرا بأن باكستان "شعرت بالغدر" أمام انتقادها ووصفها بأنها لا تفعل ما يكفى حيال الإرهاب، وذلك بعدما اتهمها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "بالكذب والخداع".

وأضاف الجيش فى بيان أن قائد القيادة المركزية الأمريكية جوزيف فوتل قال للجنرال قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستانى إن الولايات المتحدة لا تفكر فى اتخاذ أى تحرك من جانب واحد داخل باكستان.

ونقل البيان عن باجوا قوله "الأمة الباكستانية بأكملها شعرت بالغدر إزاء البيانات الأمريكية التى صدرت فى الآونة الأخيرة رغم عقود التعاون".

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان بعد أن كتب ترامب على تويتر فى الأول من يناير كانون الثانى أن واشنطن لم تتلق من باكستان سوى "أكاذيب وخداع" رغم أنها ترسل لها مساعدات بمليارات الدولارات.

 


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