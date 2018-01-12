غدا.. 2283 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء





جنوب سيناء – فايزة مرسال

تبدأ غدا السبت، امتحانات الشهادة الاعدادية بجنوب سيناء، حيث يؤدى 2283 طالبا وطالبة الامتحانات على مستوى المحافظة بـ 65 لجنة و8 إدارات.

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، فى تصريح لليوم السابع، إن المديرية أنهت استعداداتها الاستقبال الطلاب غدا السبت فى جميع المدارس مستعدة لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث يؤدى 2283 طالبا وطالبة منهم 128 طالبا وطالبة منازل،و 2155 طالب وطالبة انتظام فى 65 لجنة و8 ادارات على مستوى المحافظة

وأضاف عقل، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم وغرفة عمليات بكل مدينة لتقى أى شكاوى.

وشدد على ضرورة تنفيذ توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالعمل على راحة الطلاب داخل اللجان وتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات فى يسر ، كما أكد أهمية الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات من المراقبين والملاحظين والطلاب.

وأكد عقل على ضرورة تنفيذ تعليمات الأمن وضرورة تواجد عنصرالأمن والزائرة الصحية ، موضحا أن هناك خطط بديلة لكافة حالات الطوارئ.