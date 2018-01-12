video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 13 يناير 2018 03:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غدا.. 2283 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

الجمعة، 12 يناير 2018 09:42 م
غدا.. 2283 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء حمد عقل وكيل تعليم جنوب سيناء


جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

تبدأ غدا السبت، امتحانات الشهادة الاعدادية بجنوب سيناء، حيث يؤدى 2283 طالبا وطالبة الامتحانات على مستوى المحافظة بـ 65 لجنة و8 إدارات.

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، فى تصريح لليوم السابع، إن المديرية أنهت استعداداتها الاستقبال الطلاب غدا السبت فى جميع المدارس مستعدة لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث يؤدى 2283 طالبا وطالبة منهم 128 طالبا وطالبة منازل،و 2155 طالب وطالبة انتظام فى 65 لجنة و8 ادارات على مستوى المحافظة

وأضاف عقل، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم وغرفة عمليات بكل مدينة لتقى أى شكاوى.

وشدد على ضرورة تنفيذ توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالعمل على راحة الطلاب داخل اللجان وتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات فى يسر ، كما أكد أهمية الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات من المراقبين والملاحظين والطلاب.

وأكد عقل على ضرورة تنفيذ تعليمات الأمن وضرورة تواجد عنصرالأمن والزائرة الصحية ، موضحا أن هناك خطط بديلة لكافة حالات الطوارئ.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غدا.. 67462 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

امتحانات الشهادة الاعدادية

جنوب سيناء



لا تفوتك
كيف يغذى الذكاء الاصطناعى وحش البيتكوين فى المستقبل.. العالم الافتراضى والخوف روابط مشتركة تجمع بينهما.. الصين داعم أساسى لهذه التكنولوجيات.. وخبراء يتوقعون مستقبلا واعدا للعملة الافتراضية مع تقبل حكومات العالم

كيف يغذى الذكاء الاصطناعى وحش البيتكوين فى المستقبل.. العالم الافتراضى والخوف روابط مشتركة تجمع بينهما.. الصين داعم أساسى لهذه التكنولوجيات.. وخبراء يتوقعون مستقبلا واعدا للعملة الافتراضية مع تقبل حكومات العالم

"الزوج العازب والمرأة العذراء".. حكايات زواج مضطربى الهوية الجنسية ناقوس خطر يدق بمحكمة الأسرة.. اختبارات التأكد من سلامة الأزواج جسديا ونفسيا "حبر على ورق".. و2350 زوجا وزوجة يروون مآسيهم خلال عامى 2016 و2017

"الزوج العازب والمرأة العذراء".. حكايات زواج مضطربى الهوية الجنسية ناقوس خطر يدق بمحكمة الأسرة.. اختبارات التأكد من سلامة الأزواج جسديا ونفسيا "حبر على ورق".. و2350 زوجا وزوجة يروون مآسيهم خلال عامى 2016 و2017

فيديو وصور.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

فيديو وصور.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة