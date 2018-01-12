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غدا.. "الجنايات" تستمع لـ8 شهود بعد تغريمهم لتغيبهم بجلسة "فض رابعة"

الجمعة، 12 يناير 2018 06:00 ص
غدا.. "الجنايات" تستمع لـ8 شهود بعد تغريمهم لتغيبهم بجلسة "فض رابعة" محكمة - ارشيفية


كتب إيهاب المهندس
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تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدا السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع الشهود فى محاكمة بديع و738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة"، وذلك بعدما غرمت المحكمة فى جلستها السابقة 8 من شهود الإثبات 1000 جنيه لكل منهم، لعدم حضورهم.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

والمتهمون فى القضية هم قيادات الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.


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