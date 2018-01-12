عمان تتوقع تداول النفط فى نطاق 65 - 70 دولارا لأسابيع

عمان تتوقع تداول النفط فى نطاق 65 - 70 دولارا لأسابيعالجمعة، 12 يناير 2018 05:13 م
نفط
أبوظبى – رويترز
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قال وزير النفط العمانى محمد بن حمد الرمحى، اليوم الجمعة، إنه غير قلق بشأن الارتفاع الحالى فى أسعار النفط ،وإنه يتوقع استمرار الأسعار فى نطاق جيد بين 65 و70 دولارا للبرميل لأسابيع قليلة.
وأضاف أن إنتاج بلاده الحالى يتراوح بين نحو 965-970 ألف برميل يوميا، وبذلك تكون ملتزمة بالاتفاق العالمى لخفض إنتاج النفط.
وأبلغ الرمحى الصحفيين على هامش مؤتمر للقطاع فى أبوظبى، قائلا إنه يعتقد أن السعر سيظل فى نطاق 65-70 دولارا لأسابيع قليلة قبل أن يحدث شىء ما فى العالم.
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