عاملة نظافة تعيد خاتما ذهبيا ومبلغ 21 ألف جنيه بعد العثور عليها بمطار القاهرة





كتبت رحاب نبيل

أعادت عاملة نظافة بمطار القاهرة الدولى اليوم، الجمعة، خاتما ذهبيا وأموالا عثرت عليها بالمطار بعد أن تركها أصحابها من الركاب سهوا داخل صالة الترانزيت ورفضت الحصول على أى مكافآت نظير أمانتها.

وأثناء تنظيف العاملة "موزة محمد" مقاعد الدرجة الأولى بصالة الترانزيت عثرت مرتين على أشياء ثمينة تركها أصحابها من الركاب سهوا خلال جلوسهم بالصالة، وتمثلت الواقعة الأولى فى العثور على خاتم ذهب مرصع بالماس قيمته كبيرة، وفى الواقعة الثانية عثرت على حافظة نقود تحتوى على 21 ألف جنيه وقامت بتسليم المفقودات لأمن المطار ورفضت الحصول على أى مكافأة.