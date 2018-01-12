عاملة نظافة تعيد خاتما ذهبيا ومبلغ 21 ألف جنيه بعد العثور عليها بمطار القاهرة

عاملة نظافة تعيد خاتما ذهبيا ومبلغ 21 ألف جنيه بعد العثور عليها بمطار القاهرةالجمعة، 12 يناير 2018 05:15 م
مبلغ مالى - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
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أعادت عاملة نظافة بمطار القاهرة الدولى اليوم، الجمعة، خاتما ذهبيا وأموالا عثرت عليها بالمطار بعد أن تركها أصحابها من الركاب سهوا داخل صالة الترانزيت ورفضت الحصول على أى مكافآت نظير أمانتها.
وأثناء تنظيف العاملة "موزة محمد" مقاعد الدرجة الأولى بصالة الترانزيت عثرت مرتين على أشياء ثمينة تركها أصحابها من الركاب سهوا خلال جلوسهم بالصالة، وتمثلت الواقعة الأولى فى العثور على خاتم ذهب مرصع بالماس قيمته كبيرة، وفى الواقعة الثانية عثرت على حافظة نقود تحتوى على 21 ألف جنيه وقامت بتسليم المفقودات لأمن المطار ورفضت الحصول على أى مكافأة.
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عدد الردود 0
بواسطة:
الشبراوي
لذة الأمانة
شكراً للعاملة علي أمانتها ، لكن كان لازم تاخد المكافأة لأنها من حقها وكان لازم حد يفهمها إن المكافأة من حقها ولو بالإجبار فتقديم الشكر لها وحده ليس بكافياً فلابد أن تستشعر هذه العاملة لذة الأمانة وخيرها ليتكرر مشهد الأمانة مع كل الناس ويعود الخير علي المجتمع كله