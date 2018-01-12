ضياء رشوان: 22 يناير آخر موعد لتسجيل الراغبين فى تغطية الانتخابات الرئاسية





كتب أحمد سامح

قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن هناك باب مفتوح للإعلاميين داخل وخارج مصر للحصول على بطاقات متابعة العملية الانتخابية ومتابعة عمليات الفرز باللجان الفرعية من الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف رشوان خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" ، أن آخر موعد لتسجيل الإعلاميين والصحفيين لمتابعة الانتخابات الرئاسية يوم 22 يناير، لافتا إلى أن مصر مقيد بها 1100 صحفي أجنبي وتقدم 400 فقط لتغطية الانتخابات داخل مصر، ومن خارج مصر تقدم 32 طلبا لتغطية الانتخابات، ومن المتوقع قدوم مئات الصحفيين الاجانب لتغطية تلك الانتخابات الرئاسية.

وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات، أن مصر تمر بحدث كبير متمثلا فى الانتخابات الرئاسية القادمة وأحيط به خلال الشهور الأخيرة عدد من التغطيات الإعلامية السلبية لما يحدث فى مصر، مضيفا: "كان ذلك متوقعا لكون الانتخابات الرئاسية حدثا كبيرا يحدد خريطة مصر فى الفترة القادمة".