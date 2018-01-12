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ضبط 9 ينقبون عن الآثار بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط

الجمعة، 12 يناير 2018 05:33 م
ضبط 9 ينقبون عن الآثار بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط المتهمون بعد القبض عليهم


أسيوط - هيثم البدرى
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ألقى ضباط مركز شرطة منفلوط القبض على 9 أشخاص وذلك أثناء التنقيب عن الآثار.

كان  اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم خالد  شريت رئيس مباحث مركز شرطة منفلوط  مفادها قيام كلا من  " م . س . م "   60 سنة مزارع  ، و " ع . م . س "  35 سنة مزارع ، و " أ . م . س " 25  سنة مزارع  ، و " م  . م . س " 18 سنة مزارع   مقيمين العتامنة دائرة المركز بالتنقيب عن الآثار بمسكنهم بذات الناحية.

وعقب تقنيين الإجراءات  تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبطهم بمسكنهم  حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمعاونة كلاً من "ع . ع . ع "  24 سنة مزارع ، و  ع . ا . م " 32 سنة  مزارع  ، و " أ .م . ا "  40  سنة مزارع  مقيمين بني مجد ـدائرة المركز ، و "ع . س . م  " 33 سنة مزارع ، و ع . س . م . ا  55 سنة عامل مقيمان بني عدى دائرة المركز ، وتبين وجود حفرة بعمق 9  أمتار وقطرها  مترين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر عبارة عن عدد 2 برويطة ، وحلة  رفع و فأس ، و2 كوريك و4 غلق جلد و1 غربال رمل وبمواجهتهم اعترافوا بالحفر والتنقيب عن الآثار وتحرر المحضر اللازم  ، وجاري العرض علي النيابة. 

 


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