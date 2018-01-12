ضبط 300 كيلو سكر تموينى ناقص الوزن بشركة تعبئة مواد غذائية بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

تمكن ضباط مباحث إدارة التموين بمديرية أمن أسيوط من ضبط صاحب شركة تعبئة مواد عذائية يبيع سكر ناقص الوزن بالقوصية فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مدير إدارة مباحث التموين بالمديرية يفيد ضبط "ك و ك " 55 سنة ومقيم بندر القوصية صاحب شركة لتعبئة المواد الغذائية بذات الناحية، وتم ضبط (300) كيلو سكر تموينى ناقص الوزن 55 جراما فى الكيلو وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



