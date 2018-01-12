ضبط 11 شخصا بحوزتهم أسلحة آلية ومخدرات فى حملة مكبرة بالبحيرة





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون الذين يشكلون بؤرًا إجرامية، وضبط حائزى ومتاجرى الأسلحة والمخدرات.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية عن ضبط السعيد ف ع 46 سنة فلاح مقيم عمرو بن العاص مركز بدر، وبحوزته بندقية آلية عيار 62ر7 x 39 تحمل رقم 2028 بالخزينة الخاصة بها وبداخلها 3 طلقة من ذات العيار، و صبحى ف ع 38 سنة عاطل ومقيم شمال التحرير مركز أبو المطامير، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12، 2 طلقة من ذات العيار و محمود م و 24 سنة عاطل ومقيم محلة نصر مركز شبراخيت سبق اتهامه فى القضية جنايات مركز شبراخيت " مخدرات " وبحوزته طبنجة 9 مطموسة الأرقام و محمود ع ع 28 سنة عاطل ومقيم طرابمبا مركز دمنهور سبق اتهامه فى الفضية ج أ د ط مركز دمنهور " سلاح نارى " وبحوزته طبنجة عيار 9 مطموسة الأرقام، فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و محمد ع ال 71 سنة بالمعاش ومقيم البرنوجى مركز دمنهور وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع.

كما تم ضبط هانى ع ف 35 سنة عاطل ومقيم بندر المحمودية سبق اتهامه فى عدد " 10 " قضايا متنوعة " مخدرات، سرقة، سلاح نارى" أخرها القضية جنح مركز المحمودية "سرقة "وبحوزته 43 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 70 جرام، عدد 150 قرص مخدر، مبلغ مالى 135 جنية، هاتف محمول " بقصد الإتجار " و مرسى م م 35 سنة عاطل ومقيم حى الزهور مركز المحمودية سبق اتهامه فى عدد " 11 " قضايا متنوعة " مخدرات، سلاح أبيض " أخرها القضية جنح مركز المحمودية "مخدرات" وبحوزته 50 قرص مخدر، مبلغ مالى 360 جنيه، هاتف محمول " بقصد الإتجار"، و هانى أ م 27 سنة عاطل ومقيم خلف المصنع مركز وادى النطرون سبق اتهامه فى القضية جنح مركز وادى النطرون " سلاح أبيض "وبحوزته 14 قرص مخدر " بقصد الإتجار" و عبد الناصر ع م 41 سنة عاطل ومقيم شمال التحرير أبو المطامير وبحوزته عدد 7 قطع لمخدر الحشيش تزن حوالى 35 جرام، عدد 50 قرص مخدر، مبلغ مالى 970 جنية، هاتف محمول " بقصد الإتجار" و عادل ع ع 21 سنة عاطل ومقيم دفشو مركز كفر الدوار وبحوزته 24 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوال 250 جرام، مبلغ مالى قدرة 420 جنية، هاتف محمول " بقصد الإتجار" وتحررت المحاضر اللأزمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.