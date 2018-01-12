ضبط لحوم فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص فى الإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع اللحوم بداخله كميات من اللحوم ومدخلات التصنيع غير صالحة للاستهلاك الآدمى وبدون بيانات فى فايد.

وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات للعميد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين، مفادها قيام أحد التجار بإنشاء مصنع بدون ترخيص لتصنيع مصنعات اللحوم وقيامه باستخدام مواد أولية ومدخلات تصنيع غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

واثبتت التحريات السرية صدق المعلومات، وأضافت بتحديد مكان المصنع المتحرى عنه بقرية أبو سلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات، قامت قوة من مباحث التموين برئاسة العميد ولاء رضوان، والمقدم محمود سويلم وكيل المباحث، والرائد محمد ثروت والقوة المرافقة لهم ولجنة من مفتشى الأغذية والطب البيطرى بمداهمة المصنع المتحرى عنه.

وتمكنت القوة من ضبط "عبد الحميد .ع.ع" 39 عاما صاحب شركة ومقيم بأبو سلطان دائرة مركز فايد، وبتفتيش المصنع تم ضبط كميات من اللحوم ومدخلات التصنيع غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وفقا لتقرير اللجنة الفنية.

ووزنت المضبوطات حوالى 120 كيلو لحوم وقلوب مجمدة و80 كيلو دهون بدون علامات أو بيانات و150 كيلو برغل مدخلات تصنيع بدون بيانات.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع، وأضاف بعدم وجود ترخيص للمصنع من الجهات الإدارية، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.