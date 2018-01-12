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ضبط عاطل قبل ترويجه ربع كيلو من مخدر الحشيش بمدينة العاشر بالشرقية

الجمعة، 12 يناير 2018 10:31 ص
ضبط عاطل قبل ترويجه ربع كيلو من مخدر الحشيش بمدينة العاشر بالشرقية اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية


الشرقية- فتحية الديب
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ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم، القبض على عاطل بحيازته كمية من مخدر الحشيش، وتم التحفظ على المضبوطات للعرض على النيابة العامة، برئاسة خالد صلاح مدير النيابة.
 
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء إيهاب لمعى، حكمدار العاشر من رمضان، يفيد أثناء قيام العقيد حسام القصبى، المسئول عن وحدة تأمين مدينة العاشر، بإشراف اللواء منصور لاشين، نائب المدير لأمن العاشر، بتفقد الحالة الأمنية بالمدينة، والقوة المرافقة له، من ضبط "السعيد م ال"  عاطل ومقيم المجاورة 64  مدينة العاشر من رمضان، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن ربع كيلو أثناء قيادته سيارة ملاكى ومبلغ مالى، وتم التحفظ على المضبوطات.

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