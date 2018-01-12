ضبط عاطل بحوزته فرد خرطوش و3 آخرين بمخدرات و364 هاربا من أحكام بالغردقة





البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، حملة أمنية بمختلفة مدن المحافظة، لضبط الهاربين من أحكام ومروجى المواد المخدرة، وذلك تحت إشراف اللواء حسام كمال مدير الأمن بالبحر الأحمر، وبرئاسة اللواء عصام العزب مدير المباحث.

وخلال الحملة، تمكن الرائد أحمد المدنى ضابط مباحث قسم ثان الغردقة، عند مروره بمنطقة خلف النجدة بالغردقة، من ضبط المدعو "إبراهيم.ح" 18 سنة عاطل، ومقيم حى العرب الدهار ثان الغردقة، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد روسى محلى الصنع، و3 طلقات من ذات العيار، و 2 قرص من عقار التامول المخدر حال استقلاله دراجة بخارية، مبلغ بسرقتها .

وبالفحص تبين، أن المتهم سابق اتهامه في عدد 5 قضايا مختلفة آخرهم القضية رقم 11629/2017 جنح قسم ثان الغردقة، بمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس، والأقراص المخدرة بقصد التعاطى، وكذا سرقة الدراجة البخارية سالفة الذكر، بالاشتراك مع عاطل آخر سابق اتهامه فى عدد 5 قضايا، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد عدة أكمنة، تم ضبطه بمنطقة العرب دائرة القسم، بمناقشتهما اعترفا بالاشتراك فى ارتكاب 5 وقائع سرقة .

كما كانت، قد وردت معلومات لضباط لقسم شرطة أول الغردقة، مفادها قيام المدعو "رمضان.م" عاطل، ومقيم حى الأمل ثان الغردقة، بالاتجار فى المواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته عدد 9 قطع من الحشيش المخدر، تزن حوالى 70 جراما ومبلغ مالى 410 جنيه، وسلاح أبيض "سكين" بشارع المدارس.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى متحصلات البيع والسلاح للدفاع، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 536 جنح قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة.

وفى القصير، وردت معلومات للرائد هشام الأمير رئيس مباحث قسم شرطة القصير، مفادها قيام المدعو "باسم. م" عاطل، ومقيم حى الزهراء القصير، والسابق اتهامه فى عدد 4 قضايا "سرقة – مخدرات – سلاح أبيض" بالاتجار فى المواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته عدد 7 قطع من الحشيش المخدر، تزن حوالى 50 جراما ومبلغ مالى 250 جنيه وهاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع، والهاتف المحمولة للاتصال بعملائه، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 29 إدارى قسم شرطة القصير لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكن الرائد محمد رؤوف ضابط مباحث قسم شرطة مرسى علم، عند مروره بدائرة القسم من ضبط المدعو "اشرف.م" سائق ومقيم شارع الصهاريج قسم قنا، وبحوزته قطعة متوسطة الحجم من الحشيش المخدر، تزن حوالى 15 جرامى، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 38 إدارى قسم مرسى علم لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة.

من جانب آخر، تمكن ضباط مباحث قسم التموين من ضبط سائق ومقيم بنى سويف، عند قيادته سيارة نقل محمل عليها 30 ألف علبة سجائر، مختلفة الأنواع، وكذا عدد 4025 علبة معسل غير ملصق عليها بندول الضريبى وبدون فواتير، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 501 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكن ضباط مباحث قسم التموين، من ضبط مدير مسئول عن محل مستحضرات تجميل الكائن بمنطقة الكوثر، بحوزته عدد 113 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع بدون فواتير، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 350 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

ومن ناحية أخرى، تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام، من ضبط الهارب "احمد. إ" فى القضية رقم 2047 جنايات قسم شرطة سفاجا لسنة 2015، "سرقة-سلاح"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه.

كما تم ضبط، المحكوم عليه الهارب "كرم.م" فى القضية رقم 6441 جنايات قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2013 "مخدرات"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، كما تم ضبط، إجمالى أحكام جزئية متنوعة 364 حكما.