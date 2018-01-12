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ضبط أحد مرتكبى السطو المسلح على كاهن فى القليوبية وسرقة 20 ألف جنيه

الجمعة، 12 يناير 2018 04:33 م
ضبط أحد مرتكبى السطو المسلح على كاهن فى القليوبية وسرقة 20 ألف جنيه كنيسة ـ أرشيفية


كتب محمود عبد الراضى ـ القليوبية نيفين طه
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، اليوم، الجمعة، فى ضبط أحد مرتكبى واقعة سرقة كاهن فى مدينة طوخ.

 

كان مركز شرطة طوخ بالقليوبية تلقى بلاغا من القس مقار "كاهن مطرانية بدائرة مركز شرطة بنها"، بأنه أثناء قيادته سيارته حدث عطل بها وأثناء محاولة إصلاحه هدده مجهولان بسلاح أبيض واستوليا منه على حقيبة بداخلها مبلغ 20 ألف جنيه، وهاتفه المحمول وفرا هاربين.

 

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع أمن القليوبية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة "عاطلين لهما معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط أحدهما وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الآخر، وأن المبلغ المالى المسروق بحوزة المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.


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