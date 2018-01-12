video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 13 يناير 2018 03:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. 5 آلاف كاثوليكى فى موقع "المغطس" على نهر الأردن للاحتفال بيوم الحج

الجمعة، 12 يناير 2018 05:36 م
صور.. 5 آلاف كاثوليكى فى موقع "المغطس" على نهر الأردن للاحتفال بيوم الحج نهر الأردن


(أ ف ب)
إضافة تعليق

شارك آلاف المسيحيين الكاثوليك الجمعة فى قداس احتفالى بمناسبة يوم الحج السنوى لموقع "المغطس" على الضفة الشرقية لنهر الأردن حيث تعمد السيد المسيح، بحسب المعتقدات المسيحية.

وحضر أكثر من خمسة آلاف القداس الذى أقيم فى "كنيسة عماد السيد المسيح" بموقع "المغطس" على مسافة نحو 50 كلم غرب عمان، بحسب مصور وكالة فرانس برس.

وتقدم المدبر الرسولى للبطريركية اللاتينية فى القدس، الاسقف بيير باتيستا بيتسابالا، موكبا من عشرات الكهنة سار على وقع موسيقى فرق الكشافة إلى النهر حيث ملأوا جرارا من مياهه قبل دخول الكنيسة لإقامة القداس.

وقال المدبر الرسولى للصحافة قبيل القداس إنه "من المفرح أن ترى كل هذا العدد من الناس يحتفلون هنا".

وأضاف: "من النادر فى بلداننا أن نرى هذا العدد الضخم من المسيحيين قادمين من كل مكان".

من جهتها، قالت وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب أن "هذه المناسبة أفضل وقت لنؤكد للعالم بأن بلادنا بلاد مقدسة مسيحية ومسلمة، وهى خير تذكير للعالم بأن جذور المسيحية بدأت وستبقى راسخة فى الشرق".

وأضافت أن "عيدنا اليوم يأتى فى وقت حزين تتعرض فيه مدينة السلام (القدس) إلى كافة أنواع الإساءة".

وأكدت الوزيرة أن القدس "ستبقى عربية فلسطينية تحت الوصاية الهاشمية"، مؤكدة رفض الأردن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل

.من جانبه، قال المدبر الرسولى إن "القدس يجب ان تبقى أم الجميع  كل المؤمنين يجب أن يشعروا فى القدس بانهم فى وطنهم وعلى الإسرائيليين والفلسطينيين أن يصلوا إلى حل بخصوص مستقبلها".

وبارك الكهنة مياه النهر أثناء القداس ورشوا المشاركين بها، استذكارا لعماد السيد المسيح بمياه النهر على يد يوحنا المعمدان، بحسب المعتقد المسيحي.

وموقع "المغطس" فى وادى الخرار فى قرية بيت عنيا شرق نهر الأردن، وقد أدرجته لجنة التراث العالمى فى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" على قائمة التراث العالمى عام 2015. ويتوافد إلى الموقع عشرات آلاف السياح العرب والأجانب كل عام. ويشكل المسيحيون فى الأردن اقلية صغيرة من عدد السكان البالغ نحو 9,5 مليونا.

جانب من القداس
جانب من القداس

 

سيدة مشاركة
سيدة مشاركة

 

ضفاف نهر الأردن
ضفاف نهر الأردن

 

قس يشارك في القداس
قس يشارك في القداس

 

كاثوليكى
كاثوليكى

 

نهر الأردن
نهر الأردن

 

 

 

          


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأردن: بناء مستوطنات جديدة فى الأراضى المحتلة تمرد على القانون الدولى

"الزراعة": تصدير 125 ألف شتلة لـ12 صنف فاكهة إلى السعودية والأردن

نهر الأردن

المغطس

اخبار الاردن

الكاثوليك



لا تفوتك
كيف يغذى الذكاء الاصطناعى وحش البيتكوين فى المستقبل.. العالم الافتراضى والخوف روابط مشتركة تجمع بينهما.. الصين داعم أساسى لهذه التكنولوجيات.. وخبراء يتوقعون مستقبلا واعدا للعملة الافتراضية مع تقبل حكومات العالم

كيف يغذى الذكاء الاصطناعى وحش البيتكوين فى المستقبل.. العالم الافتراضى والخوف روابط مشتركة تجمع بينهما.. الصين داعم أساسى لهذه التكنولوجيات.. وخبراء يتوقعون مستقبلا واعدا للعملة الافتراضية مع تقبل حكومات العالم

"الزوج العازب والمرأة العذراء".. حكايات زواج مضطربى الهوية الجنسية ناقوس خطر يدق بمحكمة الأسرة.. اختبارات التأكد من سلامة الأزواج جسديا ونفسيا "حبر على ورق".. و2350 زوجا وزوجة يروون مآسيهم خلال عامى 2016 و2017

"الزوج العازب والمرأة العذراء".. حكايات زواج مضطربى الهوية الجنسية ناقوس خطر يدق بمحكمة الأسرة.. اختبارات التأكد من سلامة الأزواج جسديا ونفسيا "حبر على ورق".. و2350 زوجا وزوجة يروون مآسيهم خلال عامى 2016 و2017

فيديو وصور.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

فيديو وصور.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة