صور.. 5 آلاف كاثوليكى فى موقع "المغطس" على نهر الأردن للاحتفال بيوم الحج





(أ ف ب)

شارك آلاف المسيحيين الكاثوليك الجمعة فى قداس احتفالى بمناسبة يوم الحج السنوى لموقع "المغطس" على الضفة الشرقية لنهر الأردن حيث تعمد السيد المسيح، بحسب المعتقدات المسيحية.

وحضر أكثر من خمسة آلاف القداس الذى أقيم فى "كنيسة عماد السيد المسيح" بموقع "المغطس" على مسافة نحو 50 كلم غرب عمان، بحسب مصور وكالة فرانس برس.

وتقدم المدبر الرسولى للبطريركية اللاتينية فى القدس، الاسقف بيير باتيستا بيتسابالا، موكبا من عشرات الكهنة سار على وقع موسيقى فرق الكشافة إلى النهر حيث ملأوا جرارا من مياهه قبل دخول الكنيسة لإقامة القداس.

وقال المدبر الرسولى للصحافة قبيل القداس إنه "من المفرح أن ترى كل هذا العدد من الناس يحتفلون هنا".

وأضاف: "من النادر فى بلداننا أن نرى هذا العدد الضخم من المسيحيين قادمين من كل مكان".

من جهتها، قالت وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب أن "هذه المناسبة أفضل وقت لنؤكد للعالم بأن بلادنا بلاد مقدسة مسيحية ومسلمة، وهى خير تذكير للعالم بأن جذور المسيحية بدأت وستبقى راسخة فى الشرق".

وأضافت أن "عيدنا اليوم يأتى فى وقت حزين تتعرض فيه مدينة السلام (القدس) إلى كافة أنواع الإساءة".

وأكدت الوزيرة أن القدس "ستبقى عربية فلسطينية تحت الوصاية الهاشمية"، مؤكدة رفض الأردن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل

.من جانبه، قال المدبر الرسولى إن "القدس يجب ان تبقى أم الجميع كل المؤمنين يجب أن يشعروا فى القدس بانهم فى وطنهم وعلى الإسرائيليين والفلسطينيين أن يصلوا إلى حل بخصوص مستقبلها".

وبارك الكهنة مياه النهر أثناء القداس ورشوا المشاركين بها، استذكارا لعماد السيد المسيح بمياه النهر على يد يوحنا المعمدان، بحسب المعتقد المسيحي.

وموقع "المغطس" فى وادى الخرار فى قرية بيت عنيا شرق نهر الأردن، وقد أدرجته لجنة التراث العالمى فى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" على قائمة التراث العالمى عام 2015. ويتوافد إلى الموقع عشرات آلاف السياح العرب والأجانب كل عام. ويشكل المسيحيون فى الأردن اقلية صغيرة من عدد السكان البالغ نحو 9,5 مليونا.



جانب من القداس



سيدة مشاركة



ضفاف نهر الأردن



قس يشارك في القداس



كاثوليكى