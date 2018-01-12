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صور.. 13 قتيلا فى غارة أمريكية استهدفت مسلحين فى شرق أفغانستان

الجمعة، 12 يناير 2018 07:34 م
صور.. 13 قتيلا فى غارة أمريكية استهدفت مسلحين فى شرق أفغانستان تشييع الجثامين


(أ ف ب)
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شنت القوات الأمريكية فى شرق أفغانستان غارة جوية استهدفت مليشيا قريبة من الحكومة الأفغانية، إثر هجوم من عنصر متسلل لهذه المليشيا، وأوقعت الغارة 13 قتيلا، بحسب ما أفادت الميليشيا.

وقال حكيم خان قائد المليشيا إن الحادث وقع أمي الخميس أثناء قيام جنود أمريكيين بأعمال الدورية فى اشين بولاية نانغرهار، والتى تعتبر معقلا لمسلحى تنظيم داعش.

وأضاف أنه إثر "حادث شهد إطلاق نار" شنت القوات الأمريكية غارة جوية استهدفت المليشيا. وأكد أن 13 من عناصر المليشيا قتلوا فى الغارة.

وشاهد صحفى صباح الجمعة عملية دفن ثمانية من عناصر المليشيا.. ولم تؤكد قوة الأطلسى فى افغانستان على الفور الغارة الجوية وتحدثت عن "اشتباك ميداني". ونفى الحلف الأطلسى سقوط ضحايا بين الجنود الأمريكيين.

وبحسب مصدرين تحدثا لفرانس برس هما الممثل المحلى مليك أمين، وعنصر مليشيا نجا من الغارة، فان الغارة الجوية وقعت بعد ان اطلق "عنصر متسلل" للمليشيا النار على القوات الامريكية.

وغالبا ما تتكرر فى أفغانستان حوادث إطلاق النار من عسكريين أفغان على زملائهم أو على جنود أمريكيين.

فى الأثناء تبنى متحدث باسم طالبان هجوما على جنود أمريكيين نفذه كما قال عنصران من طالبان تسللا الى المليشيا. وأضاف أنهما قتلا 16 جنديا أمريكيا.

الصلاة علي الجنازة
الصلاة علي الجنازة

 

تشيع جثامين القتلى
تشيع جثامين القتلى

 


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