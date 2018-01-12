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صور.. محافظ بورسعيد يتفقد القرية الرياضية قبل افتتاحها بأيام

الجمعة، 12 يناير 2018 12:06 ص
صور.. محافظ بورسعيد يتفقد القرية الرياضية قبل افتتاحها بأيام المحافظ يلتقط صورة مع أطفال ملاعب الاسكواش


بورسعيد - محمد عزام
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، القرية الرياضية بحى الضواحى، قبل الافتتاح الرسمى لها خلال الأيام القليلة المقبلة.
 
وأكد اللواء عادل الغضبان، فى بيان له، أن القرية تعتبر فخر لبورسعيد كونها واحدة من أحدث وأفضل القرى الرياضية بالمنطقة، وستساهم بشكل كبير فى دعم خطط المحافظة لتنشيط السياحة الرياضية بجانب سياحة المؤتمرات، كذلك ستشهد استضافة عدد من البطولات المحلية والدولية.
 
وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء أحياء الزهور والضواحى والمناخ بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من أجل ظهور كافة الطرق المؤدية إلى القرية الرياضية فى أبهى صورة لها.
 
يذكر أن القرية الرياضية الأوليمبية تشمل على عدد من المتشآت الرياضية منها : حمام سباحة أوليمبى، حمام سباحة تدريبى، صالة مغطاة، ملعب هوكى ومبنى مدرجات الهوكى، مبنى اجتماعى، مجمع للإسكواش يضم 6 ملاعب، 5 ملاعب خماسية لكرة القدم، ملعبين تنس، ملعبين متعددين الأغراض 6 ساحات نزال، ملعب كرة قدم قانونى، ومنطقة لألعاب الأطفال.
 
محافظ بورسعيد يتفقد احدى الصالات بالقرية الأوليمبية
محافظ بورسعيد يتفقد احدى الصالات بالقرية الأوليمبية

المحافظ يلتقط صورة مع أطفال ملاعب الإسكواش
المحافظ يلتقط صورة مع أطفال ملاعب الإسكواش

إحدى أماكن المبنى الاجتماعى
إحدى أماكن المبنى الاجتماعى

المحافظ يلتقى بإحدى المدربين فى القرية
المحافظ يلتقى بإحدى المدربين فى القرية

المحافظ يتفقد القرية الأوليمبية
المحافظ يتفقد القرية الأوليمبية

محافظ بورسعيد يلتقى أحد المسئولين بالقرية
محافظ بورسعيد يلتقى أحد المسئولين بالقرية

 


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