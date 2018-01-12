صور.. محافظ بورسعيد يتفقد القرية الرياضية قبل افتتاحها بأيام

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، القرية الرياضية بحى الضواحى، قبل الافتتاح الرسمى لها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد اللواء عادل الغضبان، فى بيان له، أن القرية تعتبر فخر لبورسعيد كونها واحدة من أحدث وأفضل القرى الرياضية بالمنطقة، وستساهم بشكل كبير فى دعم خطط المحافظة لتنشيط السياحة الرياضية بجانب سياحة المؤتمرات، كذلك ستشهد استضافة عدد من البطولات المحلية والدولية.

وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء أحياء الزهور والضواحى والمناخ بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من أجل ظهور كافة الطرق المؤدية إلى القرية الرياضية فى أبهى صورة لها.