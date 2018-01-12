صور.. كوميكسات على الزمالكاوية بعد فوز الأهلى على المصرى فى السوبر

صور.. كوميكسات على الزمالكاوية بعد فوز الأهلى على المصرى فى السوبرالجمعة، 12 يناير 2018 10:36 م
كوميكات
كتب هيثم سلامة
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على الرغم من فوز الأهلى على المصرى بهدف نظيف، والتتويج بالسوبر المصرى، إلا أنه مازلت مباراته مع الزمالك، والتى هزم فيها الأبيض بثلاثة أهداف، تركت صدى حتى الآن.
لم يدع صناع الكوميك على السوشيال الميديا تلك الفرصة، لصناعة بعض الرسومات الساخر من المباراة ، والتى تتيح لهم التعبير عن آرائهم وفرحتهم بفوز الأهلى.
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