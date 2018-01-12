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من ملوك الأسرة الفرعونية الخامسة..

صور.. كشفان أثريان بأسوان يضمان مبنى إداريا وأختاما تخص الفرعون "جد كارع"

الجمعة، 12 يناير 2018 07:28 م
صور.. كشفان أثريان بأسوان يضمان مبنى إداريا وأختاما تخص الفرعون "جد كارع" الحفائر


أسوان – صلاح المسن
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كشفت البعثة الأمريكية الأثرية  بأسوان عن كشفين أثريين بإدفو وكوم امبو جاء ذلك فى بيان إعلامي صادر عن وزارة الأثار.

حيث تضمن البيان أن البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة التابعة للمعهد الشرقي وجامعة شيكاغو والعاملة بمنطقة تل إدفو برئاسة د. "نادين مولر" و د. "جريجوري ماروارد"  كشفت عن مجمع إداري جديد يعود لنهاية الأسرة الخامسة، كما قامت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية لمعبد كوم أمبو بالكشف عن أربع قطع أثرية بالجزء الغربي من المعبد.

وأوضح الدكتور. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المجمع الإداري  يعد أقدم دليل أثري عُثر عليه حتى الآن بمنطقة تل إدفو، حيث أن أقدم الشواهد الأثرية التي تم الكشف عنها يعود تاريخها للنصف الثاني من الأسرة السادسة، وهو ما يؤكد أن المنطقة لا تزال تحوي في جنباتها الكثير من الأسرار.

ومن جانبها قالت د. "نادين مولر" مدير البعثة من الجانب الأمريكي أن البعثة تقوم بأعمال الحفائر بالموقع منذ عام 2014، إلا أن كشفها هذا الموسم له أهمية خاصة حيث يلقي الضوء على البعثات الملكية خلال عصر الأسرة الخامسة "عهد الملك جد كارع" واستخدمت مبانيه الداخلية كمخزن لتشوين نتاج البعثات الملكية التي أرسلها الملك لاستخراج المواد الخام مثل المعادن والأحجار الكريمة من الصحراء الشرقية.

فيما أضافت د. جريجوري ماروارد مدير البعثة، أنه عُثر داخل هذا المبنى على مجموعة من القطع الأثرية عبارة عن 220 ختما من الطين تخص الملك "جد كارع" بالإضافة إلى الألقاب الرسمية لمجموعة من العمال المتخصصين والمشاركين في أنشطة التنقيب والتعدين مثل القائد "سيمنتيو"، وعدد من بقايا الأنشطة المعدنية ومحارة "صدف" البحر الأحمر وكمية كبيرة من الخزف النوبي.

 

البعثة الأمريكية الأثرية تعلن عن كشفان أثريان بإدفو وكوم امبو
البعثة الأمريكية الأثرية تعلن عن كشفان أثريان بإدفو وكوم امبو

 

الحفائر
الحفائر

 

الشواهد الأثرية المكتشفة
الشواهد الأثرية المكتشفة

 

القطع الأثرية
القطع الأثرية

 

جانب من الاكتشافات
جانب من الاكتشافات

 


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