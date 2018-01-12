صور.. قوافل طبية مجانية للداخلية لعلاج المواطنين والسجناء والضباط





كتب محمود عبد الراضى

وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بإرسال قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى "سجون طرة، برج العرب، المنيا" ومديريات أمن "الغربية والبحر الأحمر والدقهلية" لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وإجراء الفحوصات والإشاعات وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وأسفرت جهود القافلة عن توقيع الكشف الطبى على 199 نزيلا وصرف الأدوية اللازمة لهم فا سجون طرة، وتوقيع الكشف الطبى على 1095 نزيلا فى سجن برج العرب، وتوقيع الكشف الطبى على 1373 سجينا بالمنيا، وتوقيع الكشف الطبى على 621 حالة شملت "ضباط، أفراد، خفراء، موظفين مدنيين، مواطنين" فى الغربية، وتوقيع الكشف الطبى على 272 حالة شملت "ضباط، أفراد، مُجندين، محجوزين" بالغردقة، وتم توقيع الكشف الطبى 411 مواطنا بمستشفيات الشرطة بـ"مدينة نصر، العجوزة، الإسكندرية".

وأكدت وزارة الداخلية أنها توالى جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كل سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون، والمواطنين.



جانب من القوافل الطبية



علاج المرضى