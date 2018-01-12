صور.. قوات الإنقاذ الأمريكية تبحث عن مفقودين بعد فيضانات كاليفورنيا





رويترز

كثفت قوات الإنقاذ الأمريكية، من جهودها فى عمليات البحث عن مفقودين من كارثة الانهيارات الطينية التى شهدتها ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد اجتياحها الفيضانات.

وفى وقت سابق، ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 17 قتيلا على الأقل، فيما تواصل السلطات الأمريكية البحث عن مفقودين آخرين.

وقال بيل براون قائد شرطة سانتا باربره فى مؤتمر صحفى إن عدد القتلى ارتفع إلى 17 بعد العثور على جثتين أخريين، مضيفا :"لا يزال هناك 13 بلاغا عن مفقودين".

وقالت آمبر آندرسون، وهى متحدثة باسم إدارة الإطفاء فى مقاطعة سانتا باربره، إن الانهيارات الطينية الناجمة عن سقوط أمطار غزيرة يوم الثلاثاء دمرت أيضا 100 منزل وألحقت أضرارا بمئات المبانى الأخرى وأسفرت عن إصابة 28 شخصا.



أحد رجال الإنقاذ



استمرار البحث عن مفقودين فى كاليفورنيا بعد مصرع 17 شخصا بسبب الفيضانات



البحث عن مفقودين فى كاليفورنيا



الوضع فى كاليفورنيا بعد الفيضانات



جانب من الوضع فى كاليفورنيا بعد الفيضانات



جانب من عمليات البحث



سيارة دمرتها الفيضانات



عامل فى كاليفورنيا



عمليات البحث عن مفقودين



كلاب ضالة