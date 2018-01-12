صور.. تكدس المواطنين على مكاتب الشهر العقارى بالشرقية لتوثيق التوكيلات





الشرقية- فتحية الديب

قالت سوسن محمد الباز مدير مأمورية مصلحة الشهر العقارى بمحافظة الشرقية، إن جميع أفرع مصلحة الشهر العقارى بالمحافظة، وعددها أكثر من 40 فرعا، فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى السادسة من مساء اليوم، أمام المواطنين المتوافدين لعمل توكيلات لمرشحى الرئاسة.

وأضافت مدير مأمورية مصلحة الشهر العقارى بمحافظة الشرقية، أن عدد التوكيلات التى قام المواطنين بمختلف مراكز الشرقية، بتوثيقها كانت للرئيس عبد الفتاح السيسى، لمطالبته بالترشح لفترة ثانية، وفاق عدد التوكيلات منذ بداية فتح المكاتب أكثر من 9000 توكيل جميعها للرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما قام 3 مواطنين بتوثيق توكيلات للمرشح خالد على، وقام شخصين بتوثيق توكلين للفريق أحمد شفيق.

وفي سياق متصل، توافد عدد كبير من المواطنين على مكتب الشهرى العقارى بمدينة بلبيس، لتوثيق توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسى، لمطالبته بالترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت القرار رقم ( 7 ) لسنة 2018 بشأن تزكية أعضاء مجلس النواب للمرشح لانتخابات الرئاسة، ونص القرار على أنه فى حالة رغبة المترشح تقديم تزكية من أعضاء مجلس النواب ضمن أوراق ترشحه، يراعى ما يلى:

أولا: ألا يقل عدد أعضاء مجلس النواب الذين حصل المرشح على تزكيتهم عن عشرين نائبا.

ثانيا : عدم جواز قيام النائب الواحد بتزكية أكثر من مرشح.،وتتولى الأمانة العامة لمجلس النواب الحصول على تلك التزكيات والتأكد من صحة البيانات المثبتة بها وفقا للوارد بالنموذج المرسل للأمانة واعتمادها عقب استيفائها وإرسال نسخة للهيئة وتسليم الأخرى للمرشح.