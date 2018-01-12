صور.. انطلاق فعاليات الدورة 25 لماراثون الأقصر بمشاركة 500 متسابق من 27 دولة





الأقصر – أحمد مرعى

شهد معبد الملكة حتشبسوت غربى محافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، الدورة الـ25 لماراثون الأقصر الدولى والذى شارك فيها 500 متسابق من 27 دولة أجنبية، فى خطوة مميزة لتنشيط ودعم السياحة بمصر والأقصر، والتأكيد على أن مدينة الفراعنة الأولى فى مصر آمنة تمامًا، وسط سعادة المتسابقين بحسن استقبال المواطنين.

وقال جاسر رياض رئيس الماراثون، إن المشاركين فى الماراثون، الذى يقام تحت رعاية وزير السياحة يحيى راشد، ومحافظ الأقصر الدكتور محمد بدر، سينطلقون فى ثلاث سباقات، لمسافات 12 كم، و22 كم، و42 كم، وسط معابد ومقابر ملوك وملكات نبلاء الفراعنة، فى غرب مدينة الأقصر، للعام الـ25 على التوالى ودون توقف.

فيما قال هشام إبراهيم مدير الماراثون، إنه قبل فعاليات المارثون تم إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بسباقات هذا العام، بالتعاون مع سلطات محافظة الأقصر، مشيرًا إلى أن الماراثون يحتفل بيوبيله الفضى هذا العام، وسط حضور لافت من أبرز العدائين ببلدان العالم، ومن بينها مصر، والأردن، لبنان، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، والنمسا، والدنمارك، واليابان.



انطلاق فعاليات الدورة 25 لماراثون الأقصر الدولي



أكثر من 500 متسابق يشاركون بالماراثون



انطلاق فعاليات الماراثون بالبر الغربي



جانب من سباق المشاركين بالماراثون



فعاليات ماراثون الأقصر الدولى



جانب من انطلاق المتسابقين بالماراثون