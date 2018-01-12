صور .. المصريون شعب واحد فى إحتفالية بثقافة الإسماعيلية





الإسماعيلية- جمال حراجى

نظم فرع ثقافة الاسماعيلية مساء اليوم الجمعة، احتفالية عيد الميلاد المجيد تحت عنوان " المصريون شعب واحد " ذلك بالتعاون مع كنيسة الملاك ميخائيل بقاعة المؤتمرات بقصر ثقافة الاسماعيلية تحت رعاية اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان ماهر كمال رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، وبحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة على رأسهم اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وإبتسام فريد أمين عام إقليم القناه وسيناء الثقافى، وممثلين للكنيسة والأوقاف بالإسماعيلية.

وتضمن برنامج الحفل عرض موسيقى عربية لفرقة الإسماعيلية للموسيقي العربية وأغاني وطنية لدعم الوحدة الوطنية ، إضافة لأوبريت وطنى بالاشتراك مع كورال أفاد ديسقوروس كورال كنيسة الملاك ميخائيل .



جانب من الإحتفالية



فرقة كورال الكنيسة



إحتفالية المصريون شعب واحد