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صور.. العثور على حيوان يشبه الضبع ميتا بالعجمى غرب الإسكندرية

الجمعة، 12 يناير 2018 01:46 م
صور.. العثور على حيوان يشبه الضبع ميتا بالعجمى غرب الإسكندرية رفع الحيوان من الطريق


الإسكندرية - جاكلين منير
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شهدت منطقة العجمى غرب الإسكندرية واقعة غريبة من نوعها أثارت الاندهاش، حيث تم العثور على حيوان يشبة الضبع ميتاً وملقى فى حرم الطريق الرئيسى.

وتداول رواد صفحات التواصل الاجتماعى، صورة لظهور ضبع فى نطاق حى العجمى، وهو أمر غريب وفريد من نوعه، الأمر الذى أثار اندهاش رواد " الفيس بوك" من جهة وتناوله البعض الآخر بمزيد من السخرية من جهة أخرى. 

وقال محمد حسين مسئول لجنة الأزمات والكوارث بغرب الإسكندرية وأمين عام المجالس الشعبية والمحلية لحزب مصر بلدى بالإسكندرية، أنه ورد بلاغ إلى اللجنة عن ظهور حيوان يشتبه أنه ضبع بالبيطاش شارع القاعدة، وعلى الفور تم تحرك أحد أعضاء اللجنة محمد عمر وتم الوصول إلى المكان وتأكد أنه ميتا وقام بالتقاط بعض الصور والتواصل مع عمال شركة نهضة مصر للنظافة وتم رفعه من الطريق.

وأكد المهندس أسامة الخولى، المدير التنفيذى لشركة نهضة مصر، المنوط بها أعمال النظافة بالإسكندرية، أنه بالفعل الشركة تلقت بلاغ فجر اليوم وقامت على الفور بالتحرك إلى موقع البلاغ ورفع الحيوان من نهر الطريق، مشيرا إلى أن الشركة تقوم برفع كل المخلفات بالإسكندرية، سواء كانت قمامة أو باقيا حيوانات ملقاة فى الطريق حرصا على نظافة البيئة، وتم نقله إلى أحد محطات الوسيطة لجمع القمامة بالإسكندرية 

من جانبه قال علاء يوسف رئيس حى العجمى، أن الحى لم يتلق أى بلاغ رسمى بالعثور على ضبع سواء فى حالة جيدة أو متوفى، مشيرًا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحى يقوم بدوريات نظافة ورصد بيئى فى نطاق الحى بصفة مستمرة لرصد مثل تلك الحالات والتعامل الفورى معها".

 

 رفع الحيوان من الطريق

رفع الحيوان من الطريق
العثور على حيوان يشبه الضبع
العثور على حيوان يشبه الضبع
العثور على الحيوان فى الطريق
العثور على الحيوان فى الطريق

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