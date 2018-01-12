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صور.. إنشاء حديقة عامة مجانية وسط عقارات كورنيش سوهاج الشرقى

الجمعة، 12 يناير 2018 11:36 ص
صور.. إنشاء حديقة عامة مجانية وسط عقارات كورنيش سوهاج الشرقى الحديقة العامة


سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن الانتهاء من أعمال إنشاء حديقة عامة وسط العمارات السكنية بالكورنيش الشرقى، وذلك فى اطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل وزيادة المتنزهات والحدائق العامة بنطاق المحافظة والاستفادة من الاماكن الغير مستغلة وتحويلها إلى متنفس للمواطنين.

وأوضح عبدالمنعم، أن المحافظة قد شهدت خلال الفترة الماضية تطوير ورفع كفاءة عدد من الحدائق العامة ومنها حديقة السيد سليمان، أمام عمر افندى بحى شرق وحديقة صينية أخميم وحديقة ميدان جمال عبدالناصر امام بنك الإسكندرية والحديقة العامة بحى راشد بحى غرب مدينة سوهاج، وعدد من الحدائق العامة بمختلف مراكز المحافظة ،كما يجرى الان اعمال تطوير ورفع كفاءة الحديقة المتحفية امام ديوان المحافظة، وفتح تلك الحدائق للمواطنين بالمجان لقضاء اوقات فراغهم.

فيما قال صلاح المازنى رئيس الوحدة المحلية لحى شرق، إن الحديقة الجديدة تشمل مساحات خضراء ومقاعد لاستراحة المواطنين بالاضافة إلى مقاعد أخرى بمظلات للحماية من أشعة الشمس والأمطار، وقد تم إحاطة الحديقة بسور حديدى لحمايتها من التعديات والقاء القمامة بها، كما تم الانتهاء من التشطيبات النهائية من اعمال الدهانات والانارة وتركيب ودهان البلدورات، ويجرى الان اعمال تمهيد الطرق ورصفها بمحيط الحديقة، وسوف يتم فتح الحديقة للمواطنين بالمجان.


 

 


 

 


 

 


 

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