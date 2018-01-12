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صور.. إصابة أكثر من 40 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال فى قطاع غزة

الجمعة، 12 يناير 2018 07:03 م
صور.. إصابة أكثر من 40 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال فى قطاع غزة قوات الاحتلال تطلق الغاز والرصاص على الفلسطينيين


(أ ف ب)
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أفاد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، فى قطاع غزة، بأن نحو 40 فلسطينيا أصيبوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مواجهات اندلعت الجمعة قرب الحدود بين القطاع  وإسرائيل.

وقال أشرف القدرة فى بيان إن "مجمل الإصابات فى قطاع غزة برصاص قوات الاحتلال بلغ 41 إصابة" وتابع "معظم الاصابات كانت بالأعيرة النارية الحية المباشرة وواحدة بعيار مطاطى فى الرأس وواحدة بقنبلة غاز فى الكتف".

وبين أن "17 مواطنا اصيبوا فى مواجهات (قرب نقطة نحال عوز العسكرية الإسرائيلية) شرق مدينة غزة، و15 بمواجهات شرق جباليا و3 فى بيت حانون (شمال) و6 شرق خان يونس فى جنوب القطاع".

وأكد القدرة أن "الطواقم الطبية تعاملت مع 60 حالة ميدانية بالاختناق أو الاغماء جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع".

تجمع المئات من الشبان والصبية الفلسطينيين بعد صلاة ظهر الجمعة فى عدد من النقاط الحدودية الشرقية والشمالية فى قطاع غزة وحرقوا إطارات السيارات ورشقوا بالحجارة تجاه أبراج المراقبة العسكرية والعربات المدرعة الإسرائيلية.

ونظمت القوى الوطنية والإسلامية فى محافظة وسط قطاع غزة تظاهرة بعد ظهر الجمعة احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل ستة أسابيع.

وشارك مئات الفلسطينيين يعد ظهر الجمعة فى جنازة فتى فلسطينى يبلغ من العمر 16 عاما قتل مساء الخميس برصاص الجيش الإسرائيلى فى مخيم المغازى وسط القطاع.

وتشهد المناطق الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل فى كل يوم جمعة مواجهات أسفرت عن سقوط "14" قتيلا وفق القدرة ومئات الجرحى.

ومنذ السادس من ديسمبر، شهدت الأراضى المحتلة سلسلة تظاهرات احتجاجية ومواجهات قتل فيها 14 فلسطينيا فى حين قتل فلسطينيان فى غارات إسرائيلية فى قطاع غزة.

وقتل مستوطن إسرائيلى الثلاثاء من دون أن تتضح دوافع قتله فى الضفة الغربية المحتلة.

حرق الإطارات
حرق الإطارات

 

شاب يحرق الإطارات
شاب يحرق الإطارات

 

غاز قوات الاحتلال
غاز قوات الاحتلال

 

قنابل الغاز
قنابل الغاز

 

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

 

 

          


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