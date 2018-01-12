صحيفة "التيمبو" المكسيكية: فيروس يقتل 200 دولفين فى 40 يوما بالبرازيل





كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "التيمبو" المكسيكية إن علماء برازيليون أكدوا قتل فيروس لحوالى 200 دولفين فى أقل من 40 يوما على سواحل ريو دى جانيرو البرازيلية.

وحذر اختصاصيون من كلية علوم المحيطات بجامعة ريو دى جانيرو من أن هذا الفيروس الذى يطلق عليه " الموربيليفيروس" من الممكن أن يؤثر على الحيتان ، مؤكدة عدم انتقاله إلى البشر.

ولفظت أمواج المحيط الأطلنطى تلك الدلافين على سواحل ولاية ريو دى جانيرو البرازيلية المطلة على خليج سيباتيبا.

ويحاول العلماء تحديد الأسباب المحتملة التى أدت إلى مقتل الدلافين ، ووفقا للصحيفة ، فإن فيروس الموربيليف الحيتان يؤثر على الرئتين والدماغ والجهاز المناعى لهذه الحيوانات البحرية.

وأشار البيان إلى أن الفيروس المذكور يمكن أن يضر بالجهاز المناعى للثدييات البحرية، ومن غير المعروف حتى الآن أسباب انتشار الفيروس.