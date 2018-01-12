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"صحة بنى سويف" تغلق 16 معمل تحاليل لعدم استيفاء اشتراطات التراخيص

الجمعة، 12 يناير 2018 11:27 م
"صحة بنى سويف" تغلق 16 معمل تحاليل لعدم استيفاء اشتراطات التراخيص الدكتور عبد الناصر حميده وكيل صحة بنى سويف


بنى سويف - أيمن لطفى
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أغلقت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعامل، 16 معملا للتحاليل الطبية الخاصة، لعدم استيفائها اشتراطات التراخيص فضلا عن مخالفتها الاشتراطات الصحية الوقائية.

 

وتابعت حملة برئاسة دكتور محمد عبدالقادر مدير العلاج الحر بالمديرية، وعضوية نائبه الدكتور أحمد عبدالعظيم، وبرفقة لجنة من الإدارة المركزية للمعامل، 36 معمل تحاليل بعدد من مدن ومراكز المحافظة وتبين التزام 20 منها لشروط الإنشاء والتراخيص والطب الوقائى.

 


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