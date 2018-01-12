صحة بنى سويف : الكشف على 1383حالة فى قافلة علاجية بـ "معصرة نعسان"

ونفذت القافلة المجانية بالوحدة الصحية بالقرية بمشاركة فريق القوافل بالمديرية والذى يضم " د. محمد حجازى منسق القوافل ، د. محمد خلف مسؤول الامداد الطبى ، طه كمال ، مسؤول مالى وإدارى ،عيد فرج مسئول معلومات القوفل ، احمد عجمى ، مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات " ، وسحب فنيو معملى الطفيليات والدم 140 عينة من المترددين " 38 طفيليات ، 102 دم " كما أجرى رسم قلب ل 4 حالات ، وكذلك تحويل 30 حالة مرضية للمستشفيات " 24 لاستخراج قرارات علاج نفقة الدولة ، و 6 لاجراء الاشعة والفحوص اللازمة" .