صحة بنى سويف : الكشف على 1383حالة فى قافلة علاجية بـ "معصرة نعسان"الجمعة، 12 يناير 2018 10:58 م
جانب من القافلة
بنى سويف - أيمن لطفى
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نظمت مديرية الصحة ببنى سويف على مدي يومين قافلة طبية علاجية بقرية معصرة نعسان بمركز إهناسيا غرب بنى سويف، و بلغ عدد المستفيدين 1383حالة ، فضلا عن ندوة للتثقيف الطبي وتنظيم الأسرة بحضور 141 سيدة، وذلك بإشراف الدكتور عبدالناصر حميدو وكيل وزارة الصحة.
ونفذت القافلة المجانية بالوحدة الصحية بالقرية بمشاركة فريق القوافل بالمديرية والذى يضم " د. محمد حجازى منسق القوافل ، د. محمد خلف مسؤول الامداد الطبى ، طه كمال ، مسؤول مالى وإدارى ،عيد فرج مسئول معلومات القوفل ، احمد عجمى ، مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات " ، وسحب فنيو معملى الطفيليات والدم 140 عينة من المترددين " 38 طفيليات ، 102 دم " كما أجرى رسم قلب ل 4 حالات ، وكذلك تحويل 30 حالة مرضية للمستشفيات " 24 لاستخراج قرارات علاج نفقة الدولة ، و 6 لاجراء الاشعة والفحوص اللازمة" .
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