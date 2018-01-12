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شعبة الملابس: 60 % تخفيضات على الملابس الجاهزة فى الأوكازيون

الجمعة، 12 يناير 2018 06:01 م
شعبة الملابس: 60 % تخفيضات على الملابس الجاهزة فى الأوكازيون ياسر الشيخ رئيس شعبة الملابس بغرفة تجارة القاهرة


كتب: حسام الشقويرى
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كشف ياسر الشيخ رئيس شعبة الملابس بغرفة تجارة القاهرة، أن نسبة التخفيضات التى سيقوم بها تجار الملابس الجاهزة على بضائعهم فى موسم الأوكازيون والمقرر له 15 يناير الجارى، سوف تصل إلى 60% على المنتجات بهدف تنشيط حركة المبيعات.

وأضاف الشيخ فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن نسبة الركود فى سوق الملابس الجاهزة وصلت إلى حوالى 70%، بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين، مما دع التجار الى زيادة عروض ونسب التخفيضات املا فى الخروج من حالة الركود ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار راجع إلى ارتفاع التكلفة وتصل نسبة المستورد إلى 20% والصناعة المحلية 80%.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر بدء الأوكازيون الشتوى اعتبارا من يوم 15 يناير الجارى، ولمدة أسبوعين فى مختلف المحافظات وتضمن القرار أن المحل الراغب فى الاشتراك سيحصل على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية التابع لها، والواقع فى دائرتها المحل التجارى للمشاركة فى الأوكازيون الشتوى ، وأنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية خلال فترة الأوكازيون،  للتأكد من العروض، للحفاظ على حقوق المستهلك.


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