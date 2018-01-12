شروط تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة بأسيوط × 11 معلومة





أسيوط ـ محمود عجمى

أعلنت محافظة أسيوط، عن تشكيل لجان لاستقبال طلبات تقنين أملاك الدولة بالمراكز، لتلقى طلبات واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة، بشأن تقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القرار، حيث يكون التصرف فى الأراضى بالبيع أو الإيجار، أو بالانتفاع لواضعى اليد بالبناء عليها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017، مع مراعاة الحد الأقصى لملكية الأراضى، ويكون التصرف فى الأراضى المستصلحة أو المستزرعة.

ويقدم "اليوم السابع"، فى الـ 11 معلومة التالية، أبرز اختصاصات اللجنة وشروط تقنين الأوضاع:

1- التصرف فى أراضى أملاك الدولة يكون من خلال طلب يقدم من واضعى اليد إلى اللجان المشكلة بمختلف مراكز أسيوط، خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية فى 14 ديسمبر لعام 2017 .

2- يتضمن الطلب اسم واضع اليد ورقمه القومى، ومحل إقامته، ومحله المختار، وموقع العقار المطلوب التعامل عليه ومساحته، وأسلوب التصرف المطلوب سواء بالبيع أو الإيجار أو الاستنفاع.

3- يتم إرفاق إيصال سداد رسوم الفحص، وكافة الأوراق التى يراها واضع اليد مع الطلب.

4- تقوم اللجنة المشكلة بفحص الطلبات المقدمة من واضعى اليد، وفى حالة استيفاء الطلبات ظاهريا، يتم إخطار مقدم الطلب على عنوانه لسداد رسم المعاينة.

5- يتم معاينة العقار خلال 30 يوم من سداده لرسم المعاينة .

6- تقوم اللجنة بتحديد سعر الأرض لكل حوض، بناءا على عدة معايير نص عليها القرار، وفقا للسعر السوقي لعام 2018.

7- رسوم الفحص تبلغ 3 آلاف جنيه للأراضى الزراعية أو الصحراوية، المستصلحة أو المستزرعة التى لا تزيد مساحتها عن 10 أفدنة، و4 آلاف جنيه للأراضى التى تزيد مساحتها عن 10 أفدنة حتى 100 فدان، و5 آلاف جنيه من 100 حتى ألف فدان، و7 آلاف جنيه عن الأراضى من ألف حتى 30 ألف فدان، و10 آلاف جنيه عن الأراضى من 30 ألف حتى 50 ألف فدان، و15 ألف جنيه عن الأراضى التى تزيد مساحتها عن 50 ألف فدان.

8- يتم سداد رسم فحص 30 ألف جنيه، عن كل فدان من الأراضى الزراعية الداخلة فى كردونات المبانى، كما يتم تحصيل رسم فحص ألف جنيه عن الأراضى المقام عليها بناء خارج كردون القرى، و5 ألاف جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كردون القرى، و10 آلاف جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كردون المدن، و20 ألف للأراضى المقام عليها بناء داخل عواصم المحافظات.

9- يتم تحصيل رسوم معاينة ألف جنيه عن الأراضى الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة بحد أقصى 10 أفدنة، و100 جنيه عن كل فدان للأراضى التى تزيد مساحتها عن 10 أفدنة حتى 200 فدان بحد أدنى 1100 جنيه، و90 جنيه عن كل فدان للأراضى من 200 فدان حتى ألف فدان بحد أدنى 20 ألف جنيه، و80 جنيه عن كل فدان للأراضى التى تزيد مساحتها عن ألف فدان وحتى 50 ألف فدان بحد أدنى 90 الف جنيه وبحد أقصى 120 ألف جنيه، و 3 جنيهات عن كل فدان للأراضى التى تزيد مساحتها 50 ألف فدان بحد أقصى 200 ألف جنيه وألف جنيه عن كل فدان للأراضى الداخلة كردون مبانى.

10- بالنسبة للأراضى المقام عليها بناء، يتم تحصيل جنيهان عن كل متر مربع للأراضى خارج كردون القرى، و5 جنيهات للأراضى داخل كردون القرى، و8 جنيهات للأراضى داخل كردون المدن، و10 جنيهات داخل عواصم المحافظات.

11- فى حالة قبول الطلب المقدم، يتم إخطار مقدم الطلب بحيث يقوم بسداد قيمة 25 % من قيمة العقار خلال شهر من إخطاره، وتسدد باقى القيمة نقدا عند تحرير عقد البيع، ويجوز بموافقة من الوزير أو المحافظ سداد باقى الثمن على دفعات خلال السنة من تاريخ سداد نسبة 25% بواقع 25% كل 4 أشهر، وفى حالة رفض الطلب يحق لصاحب الطلب التظلم خلال 15 يوما من تاريخ رفض الطلب.