شاب أمريكى يفوز بجائزة يانصيب قيمتها 282 مليون دولار فى فلوريدا

شاب أمريكى يفوز بجائزة يانصيب قيمتها 282 مليون دولار فى فلوريداالجمعة، 12 يناير 2018 11:35 م
تذكرة يانصيب- أرشيفية
(رويترز)
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قال مسؤولو جائزة الياناصيب فى ولاية فلوريدا الأمريكية، الجمعة، إن شابا فى العشرين من عمره من بلدة على ساحل خليج فلوريدا طالب بجائزة (ميجا مليونز) واختار تلقيها نقدا على دفعة واحدة لتكون بذلك قيمتها 282 مليون دولار فيما كانت قيمتها الإجمالية على أقساط 451 مليون دولار.
وكانت البطاقة الفائزة بكل الأزواج الستة لأرقامها التى جرى سحبها فى الخامس من يناير ، بما فيها الرقم الحاسم، فى حوزة شين ميسلر من بورت ريتشي. وكانت الجائزة ستصبح أكبر مبلغ لليانصيب فى البلاد لو كان ميسلر اختار أن يتسلمها على دفعات.
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