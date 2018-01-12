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سيناتور أمريكى يتوقع منح الكونجرس سلطات أكبر بشأن الحرب فى العراق وسوريا

الجمعة، 12 يناير 2018 09:28 ص
سيناتور أمريكى يتوقع منح الكونجرس سلطات أكبر بشأن الحرب فى العراق وسوريا الكونجرس الأمريكى - أرشيفية


أ ش أ
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توقع رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، بوب كوركر، الموافقة على منح سلطات أكبر للكونجرس فيما يخص حروب الولايات المتحدة ضد الجماعات المتشددة فى العراق وسوريا.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن "كوركر"، قوله، خلال جلسة استماع حول الأوضاع فى سوريا، إن المناقشات حول تشريع يعطى سلطات أكبر للكونجرس فيما يخص حروب أمريكا ضد الجماعات المتشددة فى العراق وسوريا تحرز تقدما.

وأضاف السيناتور الجمهورى عن ولاية تينيسى، "أحرزنا الكثير من التقدم حول هذا التشريع، وأعتقد أننا قريبا سنتمكن من طرحه للنقاش والتصويت عليه فى اللجنة"، فيما يرى أعضاء جمهوريون وديمقراطيون فى الكونجرس، أنهم تخلوا عن كثير من سلطاتهم على الجيش الأمريكى لصالح البيت الأبيض فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2011، ويحاولون الآن استعادة بعض هذه السيطرة عبر إقرار تشريع جديد لاستخدام القوة العسكرية.

ويملك الكونجرس، وليس الرئيس، سلطة - بحسب الدستور الأمريكى - إعلان الحرب، ولا يستطيع الرئيس إعلان الحرب بدون موافقة المشرعين، لكن رؤساء البلاد يستخدمون تصريحا مرره الكونجرس عام 2001 وآخر مرر عام 2002 قبيل الحرب على العراق لتوسيع صلاحياتهم فى ما يخص قيام القوات الأمريكية بعمليات عسكرية خارج البلاد.


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