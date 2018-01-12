سناتور أمريكى يؤكد: ترامب استخدم مرارا كلمة حثالة للإشارة إلى بعض الدول

سناتور أمريكى يؤكد: ترامب استخدم مرارا كلمة حثالة للإشارة إلى بعض الدولالجمعة، 12 يناير 2018 05:02 م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
(أ ف ب)
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أكد السناتور الديموقراطى ديك دوربن اليوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب استخدم عدة مرات عبارة "حثالة" خلال اجتماع حول الهجرة أمس الخميس فى البيت الأبيض، فى كلامه عن دول أفريقية وأمريكية لاتينية.
وقال: "قال تلك الكلمات الوضيعة والفظة واصفا البلدان التى جاءوا منها بأنها 'حثالة'، إنها الكلمة عينها التى استخدمها الرئيس، ليس مرة واحدة وإنما مرارا".
ويشكك تصريحه بنفى ترامب فى تغريدة صباح الجمعة أن يكون قال ذلك، بعد أن آثار غضبا عارما فى الولايات المتحدة ولدى الأمم المتحدة والدول المعنية.
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