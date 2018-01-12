سفر وعودة 955 مصريا وليبيا و 185 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة





مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 955 مصريا وليبيا و 185 شاحنة، شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 755 إلى الجانب الليبي، بينهم 181 مصريا و574 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 200 بينهم 152 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 48 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 376 ألف و 711 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 100 شاحنة إلى الجانب الليبي وعودة 85 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.