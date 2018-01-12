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سفر وعودة 1088 مصريا وليبيا و 252 شاحنة عبر المنفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجمعة، 12 يناير 2018 09:16 م
سفر وعودة 1088 مصريا وليبيا و 252 شاحنة عبر المنفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية منفذ السلوم البرى


مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1088 مصريا وليبيا و252 شاحنة فى الاتجاهين عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 845 إلى الجانب الليبى، بينهم 199 مصريا و646 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 243، بينهم 175 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و68 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 95 شاحنة إلى الجانب الليبى، وعودة 157 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية بالمنطقة الشرقية.


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