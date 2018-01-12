سعر اليورو يرتفع فوق 1.21 دولار ويسجل أعلى مستوى فى 3 سنوات

سعر اليورو يرتفع فوق 1.21 دولار ويسجل أعلى مستوى فى 3 سنواتالجمعة، 12 يناير 2018 01:21 م
منطقة اليورو
لندن – رويترز
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قفز اليورو فوق 1.21 دولار للمرة الأولى فى ثلاث سنوات، اليوم الجمعة، وسط توقعات متزايدة بأن البنك المركزى الأوروبى قد ألمح إلى أنه يستعد لإنهاء برنامجه الضخم للتحفيز النقدى.
وارتفع اليورو 0.8 % إلى 1.2134 دولار، وهو أقوى مستوياته منذ 31 ديسمبر 2014، وتتجه العملة الأوروبية الموحدة إلى الارتفاع بأكثر من 1.5 % منذ أمس الخميس لتسجل أقوى أداء ليومين منذ أغسطس.
وأدت قوة اليورو إلى انخفاض مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة كبيرة، 0.6 % إلى أقل مستوى فى أربعة أشهر عند 91.329.
ومقابل الين، سجل الدولار أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 111.00 ينا.
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