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سعر اليورو اليوم الجمعة 12-1-2018 واستقرار العملة الأوروبية

الجمعة، 12 يناير 2018 01:46 م
سعر اليورو اليوم الجمعة 12-1-2018 واستقرار العملة الأوروبية سعر اليورو


كتبت رانيا فزاع
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استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 12-1-2018 أول أيام العطلة الأسبوعية أمام الجنيه المصرى، مسجلا ثباتا على نفس سعر ختام تعاملات الأسبوع المصرفى، وذلك بعد التراجع الذى شهدته العملة الأوربية على مدارالأيام الماضية، وسجل سعره 21.05 جنيه للشراء و21.36 جنيه للبيع، فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى.

 

وفيما يلى سعر اليورو الأوروبى خلال التعاملات اليوم الجمعة ، وفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى ، والذى جاء كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

 21.15 جنيه للشراء

21.28 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 21.05 جنيه للشراء

21.36 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

 21.06 للشراء

21.23  للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 21.07  للشراء

21.24 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 21.05 للشراء

21.40 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

 21.03 للشراء

21.30 للبيع


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