video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 13 يناير 2018 02:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة.. واستقرار العملة السعودية

الجمعة، 12 يناير 2018 01:50 م
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة.. واستقرار العملة السعودية سعر الريال السعودى


كتبت رانيا فزاع
إضافة تعليق

واصل سعر الريال السعودى استقراره مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة 12-1-2018، وثبت على نفس سعر إغلاق تعاملات الأمس، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر.

ووفقا للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى، ننشر سعر الريال السعودى، والذى جاء كالتالى:

 سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

 

 4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 4.68  جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

 4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 4.67 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 11-1-2018 والعملة السعودية تواصل ثباتها

سعر الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

اخبار الاقتصاد

الريال السعودى



لا تفوتك
كيف يغذى الذكاء الاصطناعى وحش البيتكوين فى المستقبل.. العالم الافتراضى والخوف روابط مشتركة تجمع بينهما.. الصين داعم أساسى لهذه التكنولوجيات.. وخبراء يتوقعون مستقبلا واعدا للعملة الافتراضية مع تقبل حكومات العالم

كيف يغذى الذكاء الاصطناعى وحش البيتكوين فى المستقبل.. العالم الافتراضى والخوف روابط مشتركة تجمع بينهما.. الصين داعم أساسى لهذه التكنولوجيات.. وخبراء يتوقعون مستقبلا واعدا للعملة الافتراضية مع تقبل حكومات العالم

"الزوج العازب والمرأة العذراء".. حكايات زواج مضطربى الهوية الجنسية ناقوس خطر يدق بمحكمة الأسرة.. اختبارات التأكد من سلامة الأزواج جسديا ونفسيا "حبر على ورق".. و2350 زوجا وزوجة يروون مآسيهم خلال عامى 2016 و2017

"الزوج العازب والمرأة العذراء".. حكايات زواج مضطربى الهوية الجنسية ناقوس خطر يدق بمحكمة الأسرة.. اختبارات التأكد من سلامة الأزواج جسديا ونفسيا "حبر على ورق".. و2350 زوجا وزوجة يروون مآسيهم خلال عامى 2016 و2017

فيديو وصور.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

فيديو وصور.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة