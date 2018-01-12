سعر الريال السعودى اليوم الجمعة.. واستقرار العملة السعودية





كتبت رانيا فزاع

واصل سعر الريال السعودى استقراره مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة 12-1-2018، وثبت على نفس سعر إغلاق تعاملات الأمس، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر.

ووفقا للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى، ننشر سعر الريال السعودى، والذى جاء كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.67 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع