سحجات وكدمات وخدوش فى التقرير الطبى المبدئى لضحية مصحة البدرشين





كتب أحمد الجعفرى

كشف التقرير الطبى المبدئى، الذى تسلمته نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، حول وفاة "محمد.إ.إ" 25 سنة، داخل مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة البدرشين بجنوب الجيزة، عن إصابة المجنى عليه بكدمات وسحجات فى مناطق متفرقة من الجسد، فضلاً عن وجود خدوش فى مناطق مختلفة.

ويعمل خبراء الطب الشرعى على إعداد تقرير حول الصفة التشريحية للمتوفى، لبيان أسباب الوفاة بشكل مفصل، لتحديد عما إذا كان هناك شبهة جنائية حول الحادث من عدمه.

ومن جانبها استعلمت النيابة من وزارة الصحية، عن ما إذا كانت المصحة التى شهدت الواقعة مرخصة من عدمه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، تمهيداً لاستدعاء المسئولين عن المصحة وسماع أقوالهم؛ لإرفاقها بملف التحقيقات فى القضية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من عامل اتهم فيه مصحة إدمان بالبدرشين، بالتسبب فى وفاة نجله، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.