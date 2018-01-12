سائق قطار أسوان يتفادى التصادم بسيارة.. ورئيس السكة الحديد يكافئه

سائق قطار أسوان يتفادى التصادم بسيارة.. ورئيس السكة الحديد يكافئهالجمعة، 12 يناير 2018 09:29 م
تصادم قطار - ارشيفية
كتب رضا حبيشى
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أعلنت هيئة السكة الحديد، مساء اليوم، أن سيارة نقل قنا رقم 220448 اقتحمت شريط السكة من مكان غير معد للعبور وتعطلت بين برديس والبلينا على خط القاهرة - أسوان.
وأوضحت الهيئة فى بيان صحفى، أن سائق القطار رقم 80 المتجه من القاهرة إلى أسوان تمكن من استخدام فرامل الطوارئ بالرباط السريع قبل الاصطدام بها وتم رفعها بمعرفة الأهالي والركاب بعيدا عن الخطوط وتم استئناف القطار رحلته مما تسبب فى تأخير 3 قطارات بمتوسط ٣٠ دقيقة .
وعلى الفور قرر رئيس الهيئة صرف مكافأة لسائق القطار ليقظته خلال العمل واستخدام فرامل الرباط السريع قبل الاصطدام بالعربة النقل، كما شكر رئيس الهيئة ركاب القطار لتعاونهم مع الأهالى فى إزاحة العربة من على السكة.
وناشدت الهيئة قائدى المركبات بعدم اجتياز خطوط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.
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