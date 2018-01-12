روسيا: هناك مؤامرة فى الغرب للصمت عن الإجراءات الأمريكية بمدينة الرقة





أ ش أ

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن هناك مؤامرة فى وسائل الإعلام الغربية والأوساط السياسية حول الصمت عن الوضع الحقيقى فى مدينة الرقة السورية بهدف عدم التشكيك بإجراءات واشنطن .

وأضافت زاخاروفا - فى تصريحات حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "يوجد فى وسائل الإعلام الغربية والأوساط السياسية مؤامرة واضحة للصمت عن الوضع الحقيقى فى الرقة، فمن الصعب إطلاق اسم آخر عليها، وذلك من أجل عدم التشكيك بإجراءات واشنطن وحلفائها، التى لا تملك أساسا قانونيا دوليا للوجود فى سوريا".

وأوضحت، أن استفزازات مسلحى جماعة "جبهة النصرة" وغيرها من الجماعات المسلحة غير المشروعة فى سوريا، ازدادت فى الأيام الأولى من عام 2018، مشيرة إلى أن التعامل مع "جبهة النصرة" هو دور الولايات المتحدة.