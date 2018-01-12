روسيا تسقط ديونا بقيمة 140 مليار دولار لدول منها سوريا والجزائر والعراق

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أسقطت روسيا ديونا سيادية لعدد من الدول خلال السنة الماضية تصل قيمتها إلى 140.2 مليار دولار، من بينها دول عربية مثل العراق وسوريا والجزائر.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن نائب وزير المالية الروسى سيرجى ستورشاك قوله، اليوم الجمعة، إن الحكومات فى العالم تمنح قروضا لدول فى العالم للحصول على امتيازات بالمقابل مثل شروط تفضيلية لمنتجاتها أو لمستثمريها فى البلاد المقترضة، مشيرا إلى أن القروض تنقسم إلى نوعين، الأول يتم استخدام الأموال لتمويل شراء بضائع ومنتجات من البلد المقرض، والثانى تستخدم كمساعدة مالية للدول المقترضة لتجاوز صعوبات تواجهها.

وأضاف أن روسيا شطبت للعراق ديونا بقيمة 21.5 مليار دولار، ولسوريا بقيمة 9.8 مليار دولار، مقابل إبرام صفقات فى مجالات عدة مثل البناء والنفط والغاز، وللجزائر بقيمة 4.7 مليار دولار.