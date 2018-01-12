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رسميا.. روسيا تسمح لمواطنيها بالسفر لشرم الشيخ والغردقة عبر مطار القاهرة

الجمعة، 12 يناير 2018 07:09 م
رسميا.. روسيا تسمح لمواطنيها بالسفر لشرم الشيخ والغردقة عبر مطار القاهرة سياح روس -أرشيفية


كتب مؤمن مختار
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أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للسياحة، أن الرحلات الروسية من روسيا إلى المنتجعات المصرية فى شرم الشيخ والغردقة أصبح مصرح بها، عبر مطار القاهرة.

وأوضحت الوكالة على موقعها الرسمى، أن منظمى الرحلات السياحية لديهم الحق فى إعداد رحلات جوية إلى القاهرة والمنتجعات المصرية ولكن عن طريق العبور من القاهرة.

وأشارت إلى أن شرعية هذه الجولات تتم بناء على تفسيرات الجهة التنظيمية، ويجب أن يكون النقل الجوى ينتهى فى القاهرة، ويمكن للسائح وفقا للقانون والتعديلات التى أجراها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الانتقال للمنتجعات السياحية برا.


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