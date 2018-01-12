ربة منزل تقتل مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالحوامدية





كتب بهجت أبو ضيف

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الجيزة ربة منزل لاتهامها بقتل مسنة داخل مسكنها بالحوامدية، واعترفت المتهمة بقتل المجني عليها لسرقة مشغولاتها الذهبية.

تلقي رئيس مباحث الحوامدية بلاغا يفيد العثور علي جثة ربة منزل داخل مسكنها.

وبإجراء المعاينة والتحريات تبين أن المجني عليها مصابة بطعنة نافذة، وكشفت التحريات أن ربة منزل تتردد علي المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة.

وبإعداد كمين للمتهمة تمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بقتل المجني عليها لسرقة مصوغاتها الذهبية، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

