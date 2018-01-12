رئيس وزراء مالى يزور الجزائر الإثنين المقبل

رئيس وزراء مالى يزور الجزائر الإثنين المقبلالجمعة، 12 يناير 2018 08:02 ص
الرئيس المالى
أ ش أ
إضافة تعليق
يقوم رئيس وزراء مالى سوميلو بوبى مايغا بزيارة إلى الجزائر يوم الإثنين المقبل لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء المالية، أن هذه الزيارة هى الأولى لمايغا منذ تعيينه فى منصبه،وأن الدور المهم الذى لعبته الجزائر فى المصالحة المالية جعله يختارها أول محطة لجولته الخارجية.
وكان الرئيس المالى إبراهيم بوبكر كيتا قد عين أواخر ديسمبر الماضى الأمين العام للرئاسة سوميلو بوبى مايغا رئيسا للوزراء .
إضافة تعليق
صور.. "كوبرى أكتوبر.. حدوتة مصرية".. السائقون: الكوبرى سبب ارتفاع نسبة الطلاق بمصر.. ولو رجع الزمن ماكناش اشتغلنا الشغلانة دى.. بائع الجرائد: «الإنترنت قتل مهنتنا» وبعت زمان لمحمود المليجى ودلوقتى محدش بيشترى
صور.. البر الغربى يستضيف "ماراثون الأقصر الدولى" للعام الـ25.. 500 متسابق من 27 دولة يعدون على الأقدام بين معابد حتشبسوت والرمسيوم وتمثالى ممنون.. ورئيس الماراثون: بدأنا فى عام 1994 للتأكيد على أمن مصر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة