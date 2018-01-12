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الجمعة، 12 يناير 2018 02:53 م
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رئيس وزراء مالى يزور الجزائر الإثنين المقبل

الجمعة، 12 يناير 2018 08:02 ص
رئيس وزراء مالى يزور الجزائر الإثنين المقبل الرئيس المالى


أ ش أ
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يقوم رئيس وزراء مالى سوميلو بوبى مايغا بزيارة إلى الجزائر يوم الإثنين المقبل لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.


وذكرت وكالة الأنباء المالية، أن هذه الزيارة هى الأولى لمايغا منذ تعيينه فى منصبه،وأن الدور المهم الذى لعبته الجزائر فى المصالحة المالية جعله يختارها أول محطة لجولته الخارجية.

 

وكان الرئيس المالى إبراهيم بوبكر كيتا قد عين أواخر ديسمبر الماضى الأمين العام للرئاسة سوميلو بوبى مايغا رئيسا للوزراء .

 


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