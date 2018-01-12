رئيس شركة النصر للمبانى والإنشاءات: تنفيذ مشروعات جديدة بـ1.1 مليار جنيه





كتب عبد الحليم سالم

قال المهندس أحمد أبو شبانة رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمبانى والإنشاءات "إيجيكو"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه بلغ حجم العمل المنفذ فى الشركة خلال النصف الأول من العام المالى 2017-2018، نحو 700 مليون جنيه.

وأضاف أحمد أبو شبانة لـ"اليوم السابع"، إنه تم الحصول على تعاقدات جديدة بقيمة 1.1 مليار جنيه، منها تنفيذ الشبكات الرئيسية للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع مستقبل سيتى بقيمة 775 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروعات يمولها صندوق تحيا مصر فى محافظة أسوان بقيمة 93 مليون جنيه.

وأضاف أنه يتم تنفيذ مشروع حماية شاطئ منطقة الأبيض بمحافظة مطروح، بقيمة 60 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالمشروعات التى تم تسليمها بالفعل قال أبو شبانه إنه تم التسليم المبدئى لـ 25 مشروعا والتسليم النهائى لـ 7 مشروعات.