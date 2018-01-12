رئيس جامعة القاهرة: لم نرصد أى مشكلات خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه يتم إعداد تقرير يومى من الكليات عن أعمال الامتحانات، تتضمن أعداد الحضور والغياب بين الطلاب، وكذلك حالات الغش التى يتم التحقيق بشأنها فى وقتها، كما يتم من خلال التقرير، متابعة أية شكاوى تتعلق بالامتحانات.

وأضاف الخشت أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تتواصل فى الكليات بهدوء ولم يتم رصد أى معوقات أو مشكلات بشأنها، عدا بعض حالات الغش الفردية التي قلت بصورة ملحوظة عن الأعوام السابقة لتطبيق نظام البابل شيت هذا العام بنحو 55% من امتحانات الجامعة وحققت نجاحا كبيراً، موضحاً أنه سيتم اعتباراً من امتحانات الفصل الدراسى الثانى تطبيق سؤال حل المشكلات الذى يستهدف بناء قدرات الطالب الفكرية والعقلية وقدرته على اتخاذ القرار، وذلك بنسبة 5% من أسئلة الامتحان.

وأشار تقرير سير امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات جامعة القاهرة حتى يوم الخميس 11 يناير امتحانات بكليات جامعة القاهرة، إلى وجود 163 حالة غش بين الطلاب، و20 حالة مرضية تؤدى الامتحان بمستشفى الطلبة، وامتحان 13 طالبا محبوسا.